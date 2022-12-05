Ганц запускает «форум действий» против правительства Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц начал кампанию против спорных политических изменений, согласованных на переговорах по формированию правительства назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, призвав будущих лидеров оппозиции создать «форум действий».
По словам Ганца, этот форум будет блокировать «нарушения демократических ценностей [Израиля]», в том числе в сфере образования, поведения ЦАХАЛа и государственной системы сдержек и противовесов. Ганц также призвал израильтян подписать петицию о присоединении к «борьбе за имидж Израиля».
לא שותקים. נאבקים ביחד על דמותה של המדינה.
בחינוך, במערכת המשפט, בצה״ל. הצטרפו למטה המאבק בקישור הבא >> https://t.co/C5oMs1SOZr pic.twitter.com/ev8WMayTj6
— בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) December 4, 2022
Это произошло на фоне неоднозначной публичной поддержки новым министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром пятерых израильских солдат, которые были отстранены на прошлой неделе за избиение левых активистов в городе Хеврон в Иудее и Самарии. Бен-Гвир сказал, что «очень жаль, что солдат, подвергшийся преследованиям, был отправлен в тюрьму только за то, что он упомянул мое имя», и заявил, что «неуместное» наказание ограничивает способность солдат действовать.
Министр обороны осудил то, что он назвал политизацией израильских вооруженных сил главой «Оцма Иегудит». Ганц также раскритиковал согласие Нетаниягу наделить Бен-Гвира расширенными полномочиями в Министерстве общественной безопасности, обвинив лидера «Ликуда» в создании «частной армии» Бен-Гвира на территории Иудеи и Самарии.
Ганц заявил, что это нанесет ущерб израильскому оборонному истеблишменту, поскольку ответственность за безопасность в регионе будет возложена на несколько органов власти.
Ранее Ганц написал своим партнерам в уходящем правительстве, что в связи с «возникающей реальностью коалиционных соглашений и с точки зрения ущерба, нанесенного нашим демократическим ценностям, важно, чтобы мы создали исполнительную форму, которая обсудит скоординированную тактику в парламент, общественность и СМИ».
Министр обороны далее подчеркнул, что такой форум не «уменьшит способность каждой фракции Кнессета действовать независимо».
Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии. Политик рассказал, является ли Нетаниягу бесспорным лидером Ликуда.
Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии».
Курсор также сообщал, что избранный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу решил отвергнуть критику в адрес своего нового правого правительства. По его словам, он не допустит эрозии демократии Израиля, а также заявил об ограничении возможностей своих консервативных союзников в определении государственной политики по соцвопросам. Также лидер Ликуда пообещал защищать ЛГБТ.