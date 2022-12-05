Ганц запускает «форум действий» против правительства Нетаниягу

По словам уходящего министра обороны Бени Ганца, этот межфракционный форум будет блокировать «нарушения демократических ценностей Израиля».

Министр обороны Бени Ганц начал кампанию против спорных политических изменений, согласованных на переговорах по формированию правительства назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, призвав будущих лидеров оппозиции создать «форум действий».

По словам Ганца, этот форум будет блокировать «нарушения демократических ценностей [Израиля]», в том числе в сфере образования, поведения ЦАХАЛа и государственной системы сдержек и противовесов. Ганц также призвал израильтян подписать петицию о присоединении к «борьбе за имидж Израиля».

לא שותקים. נאבקים ביחד על דמותה של המדינה.

בחינוך, במערכת המשפט, בצה״ל. הצטרפו למטה המאבק בקישור הבא >> https://t.co/C5oMs1SOZr pic.twitter.com/ev8WMayTj6 — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) December 4, 2022

Это произошло на фоне неоднозначной публичной поддержки новым министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром пятерых израильских солдат, которые были отстранены на прошлой неделе за избиение левых активистов в городе Хеврон в Иудее и Самарии. Бен-Гвир сказал, что «очень жаль, что солдат, подвергшийся преследованиям, был отправлен в тюрьму только за то, что он упомянул мое имя», и заявил, что «неуместное» наказание ограничивает способность солдат действовать.

Министр обороны осудил то, что он назвал политизацией израильских вооруженных сил главой «Оцма Иегудит». Ганц также раскритиковал согласие Нетаниягу наделить Бен-Гвира расширенными полномочиями в Министерстве общественной безопасности, обвинив лидера «Ликуда» в создании «частной армии» Бен-Гвира на территории Иудеи и Самарии.

Ганц заявил, что это нанесет ущерб израильскому оборонному истеблишменту, поскольку ответственность за безопасность в регионе будет возложена на несколько органов власти.

Ранее Ганц написал своим партнерам в уходящем правительстве, что в связи с «возникающей реальностью коалиционных соглашений и с точки зрения ущерба, нанесенного нашим демократическим ценностям, важно, чтобы мы создали исполнительную форму, которая обсудит скоординированную тактику в парламент, общественность и СМИ».

Министр обороны далее подчеркнул, что такой форум не «уменьшит способность каждой фракции Кнессета действовать независимо».

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии. Политик рассказал, является ли Нетаниягу бесспорным лидером Ликуда.

Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии».

Курсор также сообщал, что избранный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу решил отвергнуть критику в адрес своего нового правого правительства. По его словам, он не допустит эрозии демократии Израиля, а также заявил об ограничении возможностей своих консервативных союзников в определении государственной политики по соцвопросам. Также лидер Ликуда пообещал защищать ЛГБТ.