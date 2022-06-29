Израиль может не попасть в программу безвизового въезда в США: названа причина

В настоящее время израильтяне, желающие поехать в США, даже ненадолго, должны пройти процедуру подачи заявления на получение визы.

Предстоящий роспуск Кнессета и всеобщие выборы, ожидаемые осенью, могут задержать допуск Израиля к программе безвизового въезда в США, которая могла бы освободить израильтян от необходимости получения туристических виз перед поездкой в ​​США.

Министр внутренних дел Айелет Шакед и посол США в Израиле Том Найдс заявили, что Израиль может присоединиться к программе в 2023 году, но это маловероятно в свете выборов.

Законодательство, необходимое для того, чтобы Израиль соответствовал требованиям США для включения в программу, еще не подготовлено и теперь может быть приостановлено.

По их словам, официальные лица, близкие к министру внутренних дел Айелет Шакед, были в ярости из-за лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, чей отказ принять необходимые законы нанес ущерб всем гражданам Израиля.

«Дело не в правых или левых, коалиции и оппозиции. Все граждане Израиля хотят этого освобождения от визы и получат от этого пользу. Недопустимо, чтобы оппозиция торпедировала эти важные законы», — заявили они.

Чиновники «Ликуда» отвергли претензии, заявив, что не задерживают принятие законов: «С коалицией ведутся переговоры, и мы ожидаем, что будут соглашения. Если коалиция пойдет нам навстречу, мы сделаем то же самое, как мы сделали с законом о метрополитене».

Посол США в Израиле Томас Найдс опубликовал твит с просьбой к правительственным чиновникам и депутатам всех партий одобрить соглашение об освобождении от виз, независимо от того, какая партия придет к власти после выборов.

«Я работаю круглосуточно с момента своего прибытия, чтобы помочь Израилю выполнить все требования для присоединения к программе безвизового въезда. Это поможет гражданам Израиля путешествовать в США — ставьте их на первое место!», — сказал дипломат.

Ранее Курсор писал, что власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что планируются переговоры с Израилем по поводу исправления этой ситуации.

курсор сообщал, что посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим. Израиль и США уже длительное время ведут переговоры о введени безвизового режима между странами.