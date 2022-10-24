Ганц рассказал, чем Израиль может помочь Украине

В разговоре с министром обороны Украины Бени Ганц заявил, что Израиль намерен оказать помощь Украине, однако она не будет включать передачу вооружения.

Министр обороны Ганц в разговоре с министром обороны Украины исключил передачу оружия, однако пообещал оказать Украине помощь в создании системы раннего оповещения.

В понедельник главы оборонных ведомств провели телефонный разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым.

В начале разговора украинский министр Алексей Резников проинформировал Ганца о ситуации в Украине. Бени Ганц выразил соболезнования в связи с трагической гибелью большого числа людей, а также обсудил обстоятельства гуманитарного кризиса в результате войны.

Ганц подчеркнул позицию Израиля относительно Украины и выразил готовность поддержать Украину, обеспечивая гуманитарную помощь и защитное оборонное оборудование.

Результатом разговора стала договоренность министров продолжать диалог, чтобы помочь Украине в формировании системы раннего оповещения при ракетных обстрелах и авиаударах.

Однако Ганц подчеркнул ограничения, из-за которых Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине.

Ранее Курсор писал, что Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Также мы информировали, что в Украине рассказали, когда будет уничтожен Крымский мост.

Кроме того, мы сообщали, что Израиль дал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.