Ганц рассказал, чем Израиль может помочь Украине

Министр обороны Ганц в разговоре с министром обороны Украины исключил передачу оружия, однако пообещал оказать Украине помощь в создании системы раннего оповещения.
В понедельник главы оборонных ведомств провели телефонный разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым.
В начале разговора украинский министр Алексей Резников проинформировал Ганца о ситуации в Украине. Бени Ганц выразил соболезнования в связи с трагической гибелью большого числа людей, а также обсудил обстоятельства гуманитарного кризиса в результате войны.
Ганц подчеркнул позицию Израиля относительно Украины и выразил готовность поддержать Украину, обеспечивая гуманитарную помощь и защитное оборонное оборудование.
Результатом разговора стала договоренность министров продолжать диалог, чтобы помочь Украине в формировании системы раннего оповещения при ракетных обстрелах и авиаударах.
Однако Ганц подчеркнул ограничения, из-за которых Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине.
Ранее Курсор писал, что Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.
Также мы информировали, что в Украине рассказали, когда будет уничтожен Крымский мост.
Кроме того, мы сообщали, что Израиль дал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.