Ганц исключает любые поставки оружия Украине

Ганц был очень категоричен в своих высказываниях.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Об этом министр заявил в эфире радиостанции Kol Chai.

«Хочу четко заявить, что мы не продаем оружие Украине», — сказал министр.

Ганц добавил, что помощь Украине носит только медицинский и гуманитарный характер. Министр также отметил, что Киев не получал каких-либо вооружений от Израиля.

Ганц, комментируя заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости поставок оружия Украине, сказал: «Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать вооружение Украине, то он ошибается. Я министр обороны и отвечаю за экспорт вооружений из Израиля».

Однако Телеграм-канал Еврейский вопрос написал, что Ганц заявил, что «Израиль окажет содействие Украине в создании современной системы воздушной тревоги, но оружие продавать не будет».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинские чиновники заявили, что именно Израиль отменил предварительные договоренности о звонке, который был согласован несколько дней назад.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности. Ранее Иерусалим отказывался предоставлять Киеву оборонительное или наступательное оружие, пытаясь сохранить свои деликатные отношения с москвой.

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