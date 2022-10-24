Израиль дал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе — СМИ

Ранее россия* уже не раз атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе.

Стало известно, что Израиль передал Украине разведывательные данные, которые помогут киеву в борьбе с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, которые россия использует во время атак по Украине.

Об этом сообщает The New York Times.

«Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», — говорится в статье.

При этом СМИ не сообщает о том, каких именно разведывательные данные были переданы. Сообщается, что после того, как россия использовала дроны-камикадзе против Киева, то глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль с просьбой о предоставлении оружия для противовоздушной обороны.

Просьбу Кулебы министр обороны Израиля Бени Ганц отклонил, так как Израиль сотрудничает с россией по проведению рейдов израильских ВВС в Сирии. Но Ганц заявил, что Израиль предоставит Киеву систему раннего предупреждения, которая поможет бороться с иранскими дронами.

Ранее Курсор писал, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Курсор сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

Также министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!