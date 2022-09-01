Президент Израиля посетит Германию: какая цель визита

На следующей неделе, 4-6 сентября, президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга посетят Германию, чтобы принять участие в церемонии, приуроченной к 50-й годовщине гибели израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.

В рамках визита Герцог встретится с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером и другими высокопоставленными лицами. Также запланировано выступление президента Израиля перед Бундестагом и посещение мемориального центра на территории бывшего концлагеря Берген-Бельзен.

Ранее мы рассказывали, что Израиль и Германия достигли соглашения касаемо компенсации семьям жертв резни на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. В совместном заявлении президентов стран было сказано, что это «не может залечить раны», но соглашение предполагает принятие ответственности со стороны Германии и «признание ею ужасных страданий жертв».

Также «Курсор» сообщал, что польский политик Ярослав Качиньский заявил, что Польша будет требовать от Германии $1,3 трлн репараций из-за Второй мировой войны. Именно в такую сумму в стране оценили ущерб, понесенный из-за нацистской оккупации.

Кроме этого, недавно Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении действий Ирана.