Ганц встретился с послом Египта: что они обсудили

Чиновник утверждает, что Египет ‒ важный партнер и друг Израиля.

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц встретился 15 декабря с послом Египта в Израиле Халедом Азми.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы обсудили глубокую связь между Израилем и Египтом, а также различные вопросы, которые мы продвигали для стабильности в регионе за последние 2,5 года. Египет является важным партнером и другом Израиля, и я надеюсь, что наши отношения мира и безопасности будут продолжать укрепляться и расширяться», ‒ заявил он.

Ранее Ганц высказался о критике со стороны партии Ноам в связи с информацией, что Израиль может установить памятник египетским солдатам-десантникам, погибшим в Шестидневной войне. Чиновник утверждает, что Египет является стратегическим партнером Государства Израиль и первой соседней страной, подписавшей с Иерусалимом мирное соглашение.

Он считает, что сотрудничество с Каиром позитивно влияет на региональную стабильность и безопасность Израиля «во все времена, особенно во время боевых действий в секторе Газа и против терроризма в Синае». По его словам, в последнее время произошло углубление сотрудничества израильской и египетской сторон во многих аспектах.

Ганц заявил, что для государства и органом безопасности Египет ‒ ключевой союзник. Мнение о том, что это вражеская страна, как считает Ганц, фактическая и стратегическая ошибка.

«Курсор» сообщал, что Ганц рассказал, что в новом правительстве будет три министра обороны.

Помимо этого появилась информация о том, что Египет запрещает своим гражданам посещать Израиль.