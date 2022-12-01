Ганц заявил, что называть Египет враждебным государством – стратегическая ошибка

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал критику со стороны партии Ноам в связи с сообщениями о том, что Израиль может установить памятник египетским солдатам-десантникам, которые погибли в Шестидневной войне.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам чиновника, Египет – стратегический партнер Государства Израиль и первая соседняя страна, которая подписала с Иерусалимом мирное соглашение. Отношение с Каиром способствуют региональной стабильности и безопасности Израиля «во все времена, особенно во время боевых действий в секторе Газа и против терроризма в Синае».

Ганц утверждает, что в последняя время Израиль углублял партнерство с Египтом и во многих других аспектах.

«Государство Израиль и органы безопасности рассматривают Египет как ключевого союзника. Попытка обозначить Египет как вражеское государство стороной, которая будет членом коалиции, является фактической ошибкой и стратегической ошибкой. Я осуждаю это серьезное заявление, а также призываю нового премьер-министра выступить и осудить эти заявления своими словами», – добавил он.

Отметим, что недавно члены партии Ноам заявили, что лишь «в государстве Лапида из всех его граждан возможна такая бредовая идея, как возведение памятника в память о вражеских солдатах, которые пытались нас уничтожить». Там добавили, что израильтяне выбрали государство с еврейской идентичностью, «и так оно и будет».

Ранее мы рассказывали, что Египет запрещает своим гражданам посещать Израиль.

«Курсор» сообщал, что Ганц запретил Бен-Гвиру посетить в военной тюрьме солдата ЦАХАЛа.