Названа дата выборов: коалиция и оппозиция пришли к общему мнению

1 ноября 2022 года — эту дату согласовали во время дебатов коалиции и оппозиции. Основная суть долгих споров между партиями заключалась в определении точной даты выборов.

Коалиция договорилась с оппозицией по поводу даты выборов — 1 ноября 2022 года.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Ранее сообщалось, что выборы пройдут осенью, без точной даты. Но предпринимались попытки договориться о новой коалиции без роспуска правительства, который приводит к началу выборного процесса.

«Курсор» писал, что коалиция опасается, что Ликуд может заблокировать новые выборы. План коалиции по роспуску Кнессета в понедельник и назначению новых выборов может столкнуться с серьезным испытанием.

Редакция сообщала мнение Смотрича: Еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Бецалель Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Мы писали ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Напомним, мы информировали про роспуск Кнессета: депутаты спорят о дате выборов. Дебаты, которые должны были начаться еще в 09:30, отложили из-за возобновления переговоров между коалицией и оппозицией.