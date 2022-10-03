Ганц завершил официальный визит в Азербайджан

Министр обороны Бени Ганц в понедельник, 3 октября, завершил официальный визит в Азербайджан, который касался вопросов политики и безопасности.

Помимо этого, благодаря визиту страні хотели углубить сотрудничество.

Об этом сообщает Maariv.

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Бени Ганц прокомментировал заявление Биньямина Нетаниягу, который резко раскритиковал формирующееся соглашения касаемо морской границы с Ливаном.

«Биби, не вмешивайся. Тебя ведут только безответственные политические соображения. Мы продолжим ответственно заботиться о политических и экономических интересах Государства Израиль», – сказал Ганц.

Также «Курсор» сообщал, что в соцсетях появилось видео жуткого расстрела неназванных армянских пленных азербайджанцами. МИД Армении заявило, что это свидетельствует о «военных преступлениях вооруженных сил Азербайджана – внесудебные убийства армянских военнопленных, пытки армянских военнослужащих, в том числе женщин, осквернение тел».

Армения потребовала расследования «вопиющих военных преступлений» Азербайджана. В министерстве заявили, что будут последовательно озвучивать проблем на соответствующих международных площадках и в инстанциях, а также привлекать «виновных и организаторов вышеуказанных преступлений к ответственности, в том числе с применением международных санкций».

Премьер-министр Армении Никола Пашинян призвал зарубежные страны к «решительному осуждению этих военных преступлений и принятию соответствующих мир для прекращения агрессии Азербайджана». На фоне этого США и ЕС потребовали расследования военного преступления и наказания виновных.

Ситуацию прокомментировали в генеральной прокуратуре Азербайджана и заявили о проведении полного и всестороннего расследования кадров, где изображены противоправные действия в отношении армянских военнослужащих. Представители азербайджанской стороны хотят установить подлинность видео, время и место съемки, личности военных.

Помимо этого, недавно Яир Лапид заявил, что в Израиле впервые начинают применение европейских стандартов в области продуктов питания ради увеличения импорта и снижения цен.