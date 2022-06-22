Генеральный директор Netflix выступает против закона о производстве местного контента в Израиле

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос находится в Израиле и встретился с президентом Ицхаком Герцогом и министром связи Йоазом Хенделем в резиденции президента в Иерусалиме.

Сарандос пытается убедить Хенделя не продвигать закон, требующий от международных потоковых сервисов, таких как Netflix, производить оригинальный материал в Израиле.

Об этом сообщает Globes.

Сарандос узнал, что Израиль планирует по этому поводу, и объяснил, что законодательство может повредить планам Netflix по расширению инвестиций в Израиль.

Netflix обеспокоен этим прецедентом, и Сарандос попытался объяснить, как компания уже сотрудничает с местной индустрией в покупке контента и почему законодательство может привести к сокращению инвестиций.

Запланированный закон следует выводам Комитета Фолкмана о том, что он создает нечестную конкуренцию для израильских телекомпаний, которые обязаны инвестировать в оригинальные продукты, в то время как международные потоковые гиганты этого не делают.

Хендель сказал Сарандосу, что закон был разработан, чтобы создать равные условия для израильских и международных компаний.

Визит Сарандоса планировался до того, как стало известно о роспуске нынешнего Кнессета. Министерство связи надеялось, что новый закон станет частью законопроекта об экономических договоренностях, который сопровождает бюджет на 2023 год, но теперь неясно, может ли закон быть принят в этом году.