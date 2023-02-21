Судебная реформа: Коэн дал ответ комиссару ООН по правам человека

По словам главы МИД, Израиль не примет «моральных проповедей от тех, кто игнорирует вопиющие нарушения прав человека в Сирии, Иране, ПА и Газе».

Любая связь между комиссаром ООН по правам человека и правами человека является строго случайной.

Об этом заявил министр иностранных дел Эли Коэн, информирует Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Это стало ответом главы МИД на заявление комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно судебной реформы в Израиле.

«Мы не примем моральных проповедей от тех, кто игнорирует вопиющие нарушения прав человека в Сирии, Иране, Палестинской автономии и Газе и нападает на Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке. Государство Израиль останется сильной и процветающей демократией, которая будет защищать права человека», — заверил Коэн.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.