Герцог осудил протестующих на Дизенгоф, призвав к компромиссу

Президент страны дал свой комментарий относительно всех этих событий.

Президент Израиля Ицхак Герцог отреагировал на события, связанные с коллективной молитвой на площади Дизенгоф с разделением по половому признаку. Президент осудил тех, кто заставил молящихся прерывать молитвы, отметив, что нужно искать компромисс.

Об этом пишут "Детали".

В частности, Герцог выступил против столкновений между религиозными активистами и борцами за равенство полов на Йом-Кипур в Тель-Авиве. По его мнению, они являются «непостижимыми и неприемлемыми». Он призвал прекратить подобные действия, акцентировав внимание на том, что не стоит повышать голос друг на друга, распускать руки. Тем более во время праздника Симхат Тора, который наоборот должен нести радость и объединять.

"Пришло время отбросить все разногласия и вернуться к чистой и достойной радости Торы", - отметил президент.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Тель-Авиве анонсированы молитвы в Йом-Кипур на площади Дизенгоф. Организация «Рош Йеуди» все-таки решила организовать две молитвы в Йом-Кипур для всех желающих, несмотря на решение городских властей запретить перегородку между мужчинами и женщинами. Также ранее были украдены материалы для молитвы, но и это не остановило организацию на пути к своей цели.

Также мы сообщали, что в Тель-Авиве суд запретил разделять молящихся по половому признаку. Согласно решению Тель-Авивского окружного суда, в городе не будет разделения между мужчинами и женщинами во время общественных молитв. Решение было принято по петиции организации "Свобода и уважение к человеку в Израиле" против мэрии Тель-Авива.