Нетаниягу обратился к Лапиду: Проигрыш на выборах – это не конец демократии

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал уходящего премьер-министра Яира Лапида, попутно прокомментировав суть демократического режима.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Лапид, проигрыш на выборах — это не конец демократии, это суть демократии. Вы отказываетесь принять решение народа. Вы пытаетесь поднять общественность против решения народа, вы распространяете бесконечную ложь против избранного правительства. Что вы будете делать дальше, пошлете своих демонстрантов карабкаться на баррикады Кнессета? Я призываю вас действовать ответственно, принять решение народа, передать власть упорядоченным образом, чтобы мы могли исправить все, что вы разрушили за последние полтора года», – сказал Нетаниягу.

Несколько ранее Лапид в начале заседания фракции Еш Атид вновь негативно высказался в адрес нового правительства, сформированного лидером Ликуда. По его словам, мы стали свидетелями не коалиционных переговоров, а «продажи государства и демократических ценностей», а также грабежа активов Израиля.

Уходящий премьер-министр считает, что нынешнее правительство, находящееся «в полном беспорядке», позорит израильтян перед всем миром. По мнению Лапида, Нетаниягу – самый слабый премьер-министр в истории.

Политик считает, что произошло формирование «не совсем правого правительства», имеющего безумный характер. На фоне это Лапид намерен активно противодействовать новому правительству, пока оно «демонтирует государство».

Мы рассказывали, что лидер Еш Атид негативно воспринял намерение Ликуд по отмене статье 7А Основного закона Кнессета, которая запрещает расистам и сторонникам терроризма баллотироваться в правительство.

Также недавно лидер «Аводы» Михаэли заявила, что новое правительство стремится институционализировать расизм.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу прокомментировал скандальное заявление своего сына Яира.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.