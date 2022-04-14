Герцог примет одиноких солдат и беженцев из Украины на седер

Седер пройдет в полном соответствии с традицией, с большим количеством иудаики в сервировке стола и в разговоре.

Теперь, когда ночь Седера будет свободна от социальных ограничений из-за пандемии COVID-19, президент Ицхак Герцог и его жена Михаль вернутся к освященному веками обычаю приема одиноких солдат.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Кроме того, они также примут семью беженцев из Украины, которая прибыла в Израиль в прошлом месяце после пересечения границы с Польшей.

Двое солдат-одиночек — мужчина и женщина — из Коста-Рики и Аргентины соответственно. Семья беженцев — это Елена и двое ее детей, Вадим, 9 лет, и Евгений, 2 года. Пока они будут находиться в приятной социальной среде, они в то же время будут с грустью думать о муже и отце, который должен был остаться воевать за Украину.

Трое сыновей Герцога, Ноам, Матан и Рои, также будут присутствовать.

Курсор ранее писал, что главному раввину запретили назначать судей после жалоб на конфликт интересов.

Также сообщалось, что Беннет ответил на призыв Смотрича не пускать в синагоги членов правящей коалиции. Смотрич, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Религиозный сионизм» и который когда-то был близким политическим союзником Беннета, заявил, что любому, кто входит в правительство Беннета, не следует входить в молитвенный дом.

Кроме того, Идит Сильман приехала за благословением к дочери рава Хаима Каневского.