Герцог заявил, что надеется вскоре встретиться с главой ПА Аббасом

Президент призывает к спокойствию на Храмовой горе и подчеркивает, что Израиль поддерживает религиозный статус-кво на святом месте.

На фоне роста напряженности в Израиле президент Ицхак Герцог заявил в четверг, что надеется вскоре встретиться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

«Я надеюсь, что отношения между нами [Израилем и палестинскими арабами] будут продолжать развиваться до этого момента [встречи между Аббасом и Герцогом], но любое такое событие сначала требует консультаций с правительством», — сказал он в специальном интервью Армейскому радио накануне праздника Песах.

Премьер-министр Нафтали Беннет неоднократно заявлял, что не сядет за стол переговоров с Аббасом, хотя министр обороны Бени Ганц встречался с лидером ПА в конце прошлого года.

Герцог сказал, что приветствует осуждение Аббасом недавних террористических атак в Тель-Авиве и Бней-Браке, добавив, что палестинский лидер «работает с нами на разных фронтах, и важно, чтобы они росли».

Герцог подчеркнул во время интервью, что религиозный статус-кво на Храмовой горе не изменился, добавив, что Израиль сохранил его и разъяснил элементам как внутри страны, так и за рубежом, что он будет продолжать это делать.

Ранее Курсор писал, что Герцог примет одиноких солдат и беженцев из Украины на седер.