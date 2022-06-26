Гибель Абу-Акле: в ЦАХАЛе сообщили о новом раунде расследования

Сообщается, что Армия обороны Израиля собирается начать новый раунд расследования смерти репортера Al Jazeera Ширин Абу Акле, на этот раз сосредоточив внимание на использовании спутниковых снимков и экспертов по картированию.
Об этом передает The Times Of Israel.
Солдаты подразделения визуальной разведки ЦАХАЛ 9900 со специализацией в картографии примут участие в расследовании, чтобы выяснить, кто выпустил пулю, убившую палестинско-американскую журналистку 11 мая.
Также в расследовании примет участие заместитель начальника отдела специальных операций Военной разведки.
Решение об использовании спутниковых изображений для расследования было принято после ряда сообщений международных новостных организаций и Организации Объединенных Наций, в которых утверждалось, что солдат ЦАХАЛа выпустил пулю, убившую журналистку.
Первоначально Израиль обвинил в стрельбе палестинских боевиков, но позже признал, что Абу-Акле также могла быть убита израильскими солдатами.
В сообщении также говорится, что уголовное расследование не будет проводиться, если только не появятся новые доказательства, свидетельствующие о том, что израильский солдат действовал преднамеренно или по небрежности в преддверии смерти Абу Акле.
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