Гибель Абу-Акле: в ЦАХАЛе сообщили о новом раунде расследования

Старший офицер спецназа также присоединится к расследованию убийства Ширин Абу-Акле. Первоначально Израиль обвинил в стрельбе палестинских боевиков, но позже признал, что Абу-Акле также могла быть убита израильскими солдатами.

Сообщается, что Армия обороны Израиля собирается начать новый раунд расследования смерти репортера Al Jazeera Ширин Абу Акле, на этот раз сосредоточив внимание на использовании спутниковых снимков и экспертов по картированию.

Об этом передает The Times Of Israel.

Солдаты подразделения визуальной разведки ЦАХАЛ 9900 со специализацией в картографии примут участие в расследовании, чтобы выяснить, кто выпустил пулю, убившую палестинско-американскую журналистку 11 мая.

Также в расследовании примет участие заместитель начальника отдела специальных операций Военной разведки.

Решение об использовании спутниковых изображений для расследования было принято после ряда сообщений международных новостных организаций и Организации Объединенных Наций, в которых утверждалось, что солдат ЦАХАЛа выпустил пулю, убившую журналистку.

Первоначально Израиль обвинил в стрельбе палестинских боевиков, но позже признал, что Абу-Акле также могла быть убита израильскими солдатами.

В сообщении также говорится, что уголовное расследование не будет проводиться, если только не появятся новые доказательства, свидетельствующие о том, что израильский солдат действовал преднамеренно или по небрежности в преддверии смерти Абу Акле.

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