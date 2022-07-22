Глава CENTCOM: Участие Израиля в комплексной защите от Ирана является приоритетом

Глава CENTCOM США уверен, что участие Израиля в комплексной защите от Ирана является «критическим» и «приоритетным». «Это явный приоритет, который мы обсуждали во время наших встреч в Тель-Авиве и Иерусалиме», — заявил Курилла.

Американский генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), заявил, что интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона на Ближнем Востоке с участием Израиля является «приоритетом» для США.

«Это критически важно для защиты наших сил, наших партнеров и наших интересов. Это явный приоритет, который мы обсуждали во время наших встреч в Тель-Авиве и Иерусалиме», — сказал он.

Курилла сделал эти заявления для Axios после визита в регион, сообщает Барак Равид.

По данным СМИ, высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что министр обороны Бени Ганц сказал Курилле, что главным приоритетом администрации Байдена должно быть «стратегическое внимание» к продвижению сотрудничества в области ПВО между Израилем и странами Персидского залива.

Курилла посетил Израиль в воскресенье, после того как побывал в Иордании и Сирии. В ходе визита, второго за два месяца и пятого по счету с момента вступления в должность в начале этого года, основное внимание было уделено израильским системам противовоздушной и противоракетной обороны, а также угрозе со стороны современных БПЛА и баллистических ракет.

Курсор ранее писал, что Ганц провел встречу с главой Центрального командования США. Министр обороны Израиля встретился с Майклом Эриком Куриллой и подчеркнул важность сотрудничества в областях обороны и безопасности между Израилем и США.