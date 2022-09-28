Глава израильского атомного ведомства назвал «ведущий фактор» нестабильности на Ближнем Востоке

«Продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке представляют собой угрозу миру и безопасности во всем мире и требуют внимания всех государств-членов», — сказал Эдри.

Глава израильского ядерного ведомства заявил на конференции Международного агентства по атомной энергии, что Иран является «ведущим фактором» нестабильности на Ближнем Востоке и что Израиль не допустит, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

«Продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке представляют собой угрозу миру и безопасности во всем мире и требуют внимания всех государств-членов, — говорит бриг. генерал (в отставке) Моше Эдри, глава Комиссии по атомной энергии Израиля. — Только одна страна — ведущий фактор нестабильности в регионе».

В своем обращении к генеральной ассамблее Организации по надзору за ядерной безопасностью в Вене Эдри напомнил органу, что Иран «постоянно не дает заслуживающих доверия объяснений или разъяснений в отношении характера своей деятельности и продолжает обманывать Агентство и международное сообщество в отношении его тайной ядерной деятельности».

Курсор вчера писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран возобновили переговоры в связи с расследованием ядерных материалов, найденных на ядерных объектах в Иране.

Напомним, что ранее о готовности иранской стороны к сотрудничеству с МАГАТЭ на определенных условиях заявили в МИД Ирана. По словам Хосейна Амира-Абдоллахияна, следователи должны проводить расследование «технически», а не политически. Больше узнайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали, что посол Израиля в Азербайджане выразил солидарность с народом Ирана.