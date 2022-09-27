Иран и МАГАТЭ возобновили переговоры

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран возобновили переговоры в связи с расследованием ядерных материалов, найденных на ядерных объектах в Иране.

В 2015 году это расследование стало тупиком в усилиях по восстановлению ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами. Однако, теперь стороны вернулись к переговорам.

«Диалог с Ираном в отношении прояснения нерешенных вопросов возобновился», – сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

26 сентября, в понедельник, в Вене состоялась встреча Гросси и главы ядерного ведомства Ирана Мохаммада Эслами. Они провели разговор после Генеральной конференции агентства, где оба выступили с заявлениями.

Стороны не разглашали деталей переговоров и не сообщили о том, что гендиректор МАГАТЭ может посетить Тегеран, где он уже был несколько раз в последнее время. Центральный вопрос переговоров – проведение расследования следов искусственных ядерных частиц, которые обнаружили несколько лет назад на нескольких иранских объектах. В МАГАТЭ утверждают, что иранская сторона недостаточным образом объяснила факт обнаружения этой находки.

Известно, что на конференции Международного агентства по атомной энергии Михаммад Эслами заявил, что в Иране отсутствуют незадекларированная деятельность или ядерные частицы, а обвинения в адрес Тегерана подкрепляются исключительно «сфабрикованной и ложной информации оккупационного режима Израиля».

«Исламская Республика Иран искренне ожидает, что агентство будет осуществлять свою отчетность, мониторинг и проверку более профессионально, непредвзято и независимо», – добавил глава ядерного ведомства.

Напомним, что ранее о готовности иранской стороны к сотрудничеству с МАГАТЭ на определенных условиях заявили в МИД Ирана. По словам Хосейна Амира-Абдоллахияна, следователи должны проводить расследование «технически», а не политически. Больше узнайте в нашем материале.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!