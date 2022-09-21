Глава МЕРЕЦ: Израилю нужно видеть в Аббасе политического партнера

Зехава Гальон призывает премьер-министра Яира Лапида положить конец «оккупации» во время встречи с главой ПА Махмудом Аббасом в Нью-Йорке.

Председатель МЕРЕЦ Зехава Гальон призвала премьер-министра Израиля Яира Лапида предложить дипломатическое решение конфликта с Палестинской автономией и встретиться с ее председателем Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Это галлюцинация, что мы можем продолжать сдерживать конфликт с палестинцами», — сказала она и добавила, что этот конфликт «стоил жизни обеим сторонам».

«Этот огонь сидит на взрывоопасной бочке, и единственный способ — это предложить премьер-министру Лапиду дипломатический горизонт — достижение соглашения и прекращение оккупации», — сказала политик.

Гальон также призвал Лапида встретиться с Аббасом во время его поездки в Нью-Йорк: «Нам нужно видеть в нем партнера не только с целью снижения напряженности в сфере безопасности, потому что, если Палестинская администрация рухнет, мы ничего от этого не получим. Израилю нужно видеть в нем политического партнера и предлагать дипломатические горизонт, а не только жесты».

Ранее Гальон призвал министра внутренних дел Айелет Шакед («Еврейский дом») уйти в отставку из Кнессета. В ответ Шакед написала в Твиттере: «Вы бы хотели получить в свои руки Министерство внутренних дел. Такого не будет».