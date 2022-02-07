Глава минфина выступит с программой снижения стоимости жизни

Либерман намерен уменьшить подоходный налог трудящимся с низкими зарплатами, отменить часть налоговой составляющей тарифов на электроэнергию (акциз на уголь) и понизить пошлинные квоты на ввоз мяса — птицы и замороженной говядины.

Глава министерства финансов Авигдор Либерман представит на этой неделе план правительства по борьбе с повышением стоимости жизни.

Об этом сообщает israelinfo.

План является шагом министерства к тому, чтобы уменьшить повышение тарифов на электроэнергию с 5,7 до 3 процентов. Таким образом получится предотвратить резкий скачок цен практически на все товары.

Кроме того, будут ослабления в налогах, которые выразятся в увеличении отрицательного подоходного налога, а также изменении шкалы подоходного налога в пользу средних зарплат. Планируется введение льготной налоговой единицы.

Предполагается, что льготы получат те, у кого есть несовершеннолетние дети.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид прокомментировал повышение цен на продукты в Израиле. Министр иностранных дел Яир Лапид разъяснил, что правительство не позволит продовольственным сетям и супермаркетам повышать цены, и заявил, что правительство так же «возмущено» волной роста цен, как и израильская общественность.

Также мы писали, что израильские стартапы привлекли 2,1 млрд долларов в январе.

Еще напомним, что израильские гиды скептически отнеслись к усилиям Министерства туризма по возрождению индустрии.

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