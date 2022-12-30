Хватит болтать, иди работай: Ганц жестко осадил Бен-Гвира

«Кампания завершена, вы больше не в положении деревенского мальчишки», — ответил Ганц на высказывания Бен-Гвира.

Бывший министр обороны Бени Ганц осадил нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Он заявил: «Хватит болтать — идите работать».

Бен-Гвир высказался относительно сноса домов в Рамат-Магроне, заявив, что Ганц как министр обороны «совершил недемократическое похищение людей».

А ответ Бени Ганц заявил: «Бен-Гвир, если бы вы проверили, вы бы знали, что такой вопрос не доходит до министра и не требует его одобрения. Это все является частью рутинной правоохранительной деятельности армии».

Ганц также жестко заявил Бен-Гвиру: «Кампания завершена, вы больше не в положении деревенского мальчишки, поддерживающего преступников. Хватит болтать в интернете — идите работать».

Курсор уже писал, что Ганц осудил действия оппозиции во время выступления Нетаниягу. Бывший министр обороны заявил, что против призывов к разжиганию огня «в условиях демократии, которую нужно уметь уважать».

Также наш сайт заявлял, что в Ликуде растет число недовольных и «возвращается эпоха лагерей».

Кроме того, мы сообщали, что Нетаниягу заявил, что поднимет Израиль на новые высоты.

Напомним еще, что раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов. Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.