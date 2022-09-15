Лапид: Израиль ожидает, что ПА возьмет на себя ответственность и будет бороться с терроризмом

Израильские лидеры все чаще обвиняют ослабление власти ПА в контролируемых ею районах Иудеи и Самарии.

Премьер-министр Яир Лапид посетил штаб-квартиру службы безопасности ШАБАК в северной части Самарии на фоне заметного роста смертоносных столкновений между израильскими силами безопасности и палестинскими боевиками в этом районе.

Визит Лапида состоялся на следующий день после того, как майор ЦАХАЛа Бар Фалах был убит в перестрелке с двумя палестинцами у барьеров безопасности в Самарии. Двое нападавших, один из которых был офицером разведки Палестинской администрации, были убиты в перестрелке.

«Государство Израиль будет продолжать останавливать и препятствовать террористической деятельности и террористам, — сказал он. — Мы ожидаем, что [палестинские] власти возьмут на себя ответственность и будут бороться с терроризмом».

Израильские лидеры все громче обвиняют ослабление власти ПА в контролируемых ею районах Иудеи и Самарии, в частности в Дженине и Шхеме, на фоне роста вооруженных столкновений.

Курсор писал ранее, что 13 сентября к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.