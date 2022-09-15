Юрсоветник правительства отклонил предложение БАГАЦа

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара отклонила предложение судьи Высшего суда справедливости Ноама Солберга касаемо назначения судьи Верховного суда в отставке Мени Мазуза на должность главы комиссии по назначению высокопоставленных чиновников лишь на временной основе.

Бахарав-Миара выступила против этой инициативы БАГАЦа сегодня, 15 сентября. По ее мнению, решение о временном назначении вступило бы в противоречие с правительственными принципами. Предполагалось, что Мазуза будет только проверять и утверждать назначение назначения нового начальника генштаба ЦАХАЛа.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Поскольку сейчас предвыборный период, каждый из имеющихся вариантов является не оптимальным и вызывает свои сложности», – заявил юридический советник.

По мнению Бахарав-Миара, Мазуза нужно назначить на полную каденцию, то есть на 8 лет. Благодаря этому политики не смогут влиять на членов комиссии.

«Государственная позиция состоит в том, что временное назначение председателя комиссии нарушает горизонтальную правительственную политику и открывает двери для эрозии независимого и особо важного статуса членов комиссии как привратников», – добавила она.

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Помимо этого, недавно депутат Кнессета от партии «Ликуд» Нир Баркат прокомментировал возможность поставок израильского оружия Украине. Он считает, что Израиль должен помощь украинской армии защищаться от *рф, а также добавил, что переговоры о поставках оружия нужно вести за закрытыми дверями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!