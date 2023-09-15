Глава военной разведки своеобразно поздравил подчиненных с Рош ха-Шана

По словам Аарона Халивы, служить в ЦАХАЛе и работать ради важной цели, которую мы все разделяем, — это привилегия.

Глава управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля Аарон Халива поздравил сотрудников разведывательного управления ЦАХАЛа в честь Рош ха-Шана.

В поздравительном письме Халива упомянул политические споры в израильском обществе, подчеркнув необходимость продолжать службу, сохраняя при этом «свободу слова».

«В дни, когда разногласия сотрясают израильское общество, ценности, которые вы представляете, - доброта, преданность, миссия и государственность, сияют, как маяк. Служить в ЦАХАЛе и работать ради важной цели, которую мы все разделяем, — это привилегия. Мы действовали и продолжим действовать, зная, что самым важным местом, где мы можем повлиять на безопасность Израиля, израильское общество и национальную устойчивость, является ЦАХАЛ», — написал Халива.

В завершение своего письма он отметил 50-летие, прошедшее после войны Судного дня.

"Уроки войны являются для нас напоминанием о ... важности открытости, свободы выражения мнений, смирении и необходимости быть более готовыми, чем когда-либо", - подчеркнул Халива.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с поздравлением по случаю праздника Рош ха-Шана. В своем обращении глава правительства пожелал всем нам "больше единства в народе и меньше раскола внутри нас".

Также мы писали о том, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани.

Помимо этого, Курсор информировал о том, что главный раввин Киева выступил с заявлением накануне Рош ха-Шана.