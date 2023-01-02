Главный раввин Великобритании прокомментировал скандал вокруг спикера Кнессета

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис, говоря о спикере Кнессета Амире Охане, сказал, что к ЛГБТК+ евреям следует относиться с любовью и уважением.

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис сказал в интервью израильскому телевидению, что к любому члену ЛГБТК-сообщества следует относиться с любовью и уважением. Его мнение не разделяют израильские раввины, которые обрушились на нового спикера Кнессета Амира Охану из-за того, что он открытый гей.

Мирвис процитировал Иерусалимский Талмуд и сказал: «Возлюби своего ближнего, как самого себя».

Мирвис продолжил цитировать Талмуд и отметил, что каждый человек был создан «по образу Божьему». Мирвис сказал новостям 13 канала: «Вот как мы должны смотреть на всех и каждого».

Напомним, что старший раввин Меир Мазоз, который имеет связи с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром внутренних дел Арье Дери, назвал спикера Кнессета Амира Охану «зараженным болезнью», сообщили СМИ поздно вечером в субботу.

Британский раввин добавил, что «все мы знаем [галахические] запреты, но в то же время нельзя ненавидеть».

Ведущий, журналист-ветеран израильского телевидения Амнон Леви сказал Мирвису, что он должен быть главным раввином Израиля, поскольку он такой «либерал».

Мирвис рассмеялся. «Я не думаю, что это либеральная позиция, это позиция Торы», — сказал он.

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Кроме того, СМИ сообщили о новом препятствии для назначения Дери министром.