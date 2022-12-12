Голосование по выбору спикера Кнессета отложено

Партия «Еш Атид» заявляет о «победе» в отсрочке приведения к присяге нового спикера Кнессета

Источники как в оппозиции, так и в коалиции подтверждают, что решающее голосование по выбору спикера Кнессета состоится завтра, 13 декабря, в 10:00, а не сегодня, 12 декабря, как планировалось, из-за давления со стороны будущей оппозиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Депутат от «Ликуда» Ярив Левин должен был заменить нынешнего спикера Мики Леви от партии «Еш Атид» по просьбе 64 депутатов новой коалиции.

Передача президиума Кнессета из-под контроля новой оппозиции под контроль новой коалиции является ключом к продвижению законодательной программы нового правительства. Это также особенно своевременно, поскольку партнеры «Ликуда» по коалиции потребовали ряда законодательных изменений, прежде чем привести к присяге новое правительство, а назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен до 21 декабря объявить, что он сформировал правительство.

Уходящее правительство начало чинить препятствия на пути новой коалиции, в том числе выдвинуть своего кандидата на пост спикера Кнессета и, по сообщениям, планировало дополнить повестку дня другими пунктами, чтобы отсрочить голосование на несколько часов.

Уходящий председатель Комитета общественной безопасности Мерав Бен Ари, член Кнессета от партии «Еш Атид» , является кандидатом от коалиции, объявленным сегодня утром партией, но без шансов на фактическое избрание.

Ранее Курсор писал, что Ликуд единогласно одобрил назначение Левина временным спикером Кнессета — СМИ. Фракция «Ликуд» вечером в воскресенье, 11 декабря, единогласно одобрила предложение главы политической силы, назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Ярива Левина временным спикером Кнессета.

Как сообщал Курсор, существует вероятность того, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует поставить вопрос о назначении Ярива Левина спикером Кнессета в понедельник, 12 декабря.

Как сообщал Курсор, высокопоставленные члены партии Ликуд выразили недовольство действиями главного участника переговорного процесса Ярива Левина.

Напомним, что член «Ликуда» и депутат Кнессета Ярив Левин, который руководит переговорами от имени партии, раскритиковал председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича.