Горовица призвали покинуть пост главы МЕРЕЦ — СМИ

Министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж объявил, что он не будет участвовать в предстоящих выборах, положив конец почти десятилетнему баллотированию с партией МЕРЕЦ.

Фрейдж также призвал нынешнего председателя своей партии, министра здравоохранения Ницана Горовица, уйти в отставку из-за его борьбы с управлением фракцией, и поддержал министра охраны окружающей среды Тамар Зандберг, чтобы заменить его на посту главы МЕРЕЦ.

Фрейдж, самый высокопоставленный араб в кабинете министров и один из самых откровенных сторонников правительства, сказал, что уходящая коалиция представляет собой историческую возможность укрепить еврейско-арабское партнерство в эпоху поляризации.

В то время как министр регионального сотрудничества в целом сосредоточился на укреплении связей Израиля с соседними арабскими государствами, Фрейдж сделал акцент на расширении своего портфеля, включив в него палестинский вопрос, и регулярно связывался с коллегами в Рамалле, даже когда правительство возглавлял премьер-министр Нафтали Беннет, который отказался участвовать в каких-либо политических переговорах с ПА.

«Я не собираюсь быть депутатом Кнессета в следующем правительстве, но я буду продолжать активно работать на государственной службе», — сказал Фрейдж.

Оценивая работу Горовица на посту председателя МЕРЕЦ, Фрейдж сказал, что он заслуживает похвалы за шесть мест, которые партия получила на последних выборах, и за то, что она вошла в состав правительства. Что касается усилий министра здравоохранения с тех пор, Фрейдж сказал, что Горовиц «не прошел тест на лидерство».

«Он получил шесть мест, но не знал, как их удержать. Горовиц может быть отличным депутатом, отличным членом фракции, он ценный человек и делал хорошие дела, но лидером он не является», — сказал Фрей.

В ответ Горовиц выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что впервые за 20 лет он привел МЕРЕЦ в состав правительства, а также о своем решении выдвинуть Фрейджа на пост министра «для укрепления еврейско-арабского партнерства».

«МЕРЕЦ — политический дом левых, и на предстоящих выборах он возглавит линию свободы и равенства, которая будет говорить с левой общественностью Израиля. Я благодарю Исауи Фрейджа за его вклад в МЕРЕЦ и желаю ему всего наилучшего», — сказал Горовиц, указывая на то, что он не намерен снова баллотироваться.

Со своей стороны, Фрейдж сказал, что Зандберг подойдет лучше в качестве главы МЕРЕЦ, в то время как член Кнессета Яир Голан будет неправильным выбором, поскольку он на самом деле не представляет израильских левых.

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