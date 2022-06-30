Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе

Вступающий в должность премьер-министр Яир Лапид и его жена Лихи встретились с президентом Ицхаком Герцогом и его женой Михаль в резиденции президента в Иерусалиме.
Герцог, который ранее конфликтовал с Лапидом, когда Герцог возглавлял партию Труда, поздравил будущего премьер-министра и предложил ему помощь и поддержку.
«Я уверен, что мы будем успешно работать вместе», — сказал Лапиду президент.
Поблагодарив президента, Лапид вежливо признал их прошлые политические разногласия, которые Лапид охарактеризовал как «уважительные» по тону.
«Я рад, что вы упомянули, что в прошлом мы конфликтовали, потому что мы конфликтовали политически, уважая друг друга, находя общий язык и помня, что даже если у нас есть споры, это споры во имя государства Израиль», — говорит Лапид. «Поэтому я пришел сюда, чтобы получить благословение на дальнейший путь».
Герцог также отметил, что предстоящие выборы создают нагрузку на страну, призывая Лапида помнить, что его первоочередной задачей является управление государством.
Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.
Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.