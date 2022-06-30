Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе

Президент Израиля встретился с Яиром Лапидом, который вступает на пост премьер-министра Израиля. Герцог отметил прошлые конфликты с Лапидом, однако заявил, что будет поддерживать его.

Вступающий в должность премьер-министр Яир Лапид и его жена Лихи встретились с президентом Ицхаком Герцогом и его женой Михаль в резиденции президента в Иерусалиме.

Герцог, который ранее конфликтовал с Лапидом, когда Герцог возглавлял партию Труда, поздравил будущего премьер-министра и предложил ему помощь и поддержку.

«Я уверен, что мы будем успешно работать вместе», — сказал Лапиду президент.

Поблагодарив президента, Лапид вежливо признал их прошлые политические разногласия, которые Лапид охарактеризовал как «уважительные» по тону.

«Я рад, что вы упомянули, что в прошлом мы конфликтовали, потому что мы конфликтовали политически, уважая друг друга, находя общий язык и помня, что даже если у нас есть споры, это споры во имя государства Израиль», — говорит Лапид. «Поэтому я пришел сюда, чтобы получить благословение на дальнейший путь».

Герцог также отметил, что предстоящие выборы создают нагрузку на страну, призывая Лапида помнить, что его первоочередной задачей является управление государством.