Готовьте зонтики: когда в Израиле пойдут дожди

Как сообщает N12, небольшое понижение температуры будет ощущаться сегодня в воскресенье по всей стране, но погода все равно будет жарче, чем обычно для сезона. С полудня возможен дождь, особенно во внутренних районах страны. Утром в море будут достаточно благоприятные условия для купания.

На следующей неделе ожидается много изменений в погоде. Завтра ожидается очередное похолодание и локальные дожди, которые начнутся во второй половине дня. Во вторник, в день выборов, тенденция к похолоданию сохранится, и ожидаются кратковременные дожди с севера до северного Негева. В среду тенденция изменится на противоположную, температура немного повысится, но вероятность дождя все же будет. К концу недели ожидается продолжение потепления.

Ранее Курсор писал, что эксперты назвали самое уязвимое место Израиля накануне выборов.

Кроме того, медики назвали продукты, которые вредно есть в большом количестве.

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