Израильского предпринимателя задержали по подозрению в изнасиловании

Его имя пока запрещено публиковать.

В воскресенье, 29 января, сотрудники полиции задержали 46-летнего «алмазного» предпринимателя из Рамат-Гана по подозрению в изнасиловании, непристойных действиях и угрозах.

Мужчину задержали после того, как на него подали жалобы 10 женщин, в том числе модели. Полиция доставила бизнесмена в мировой суд в Тель-Авиве, где прошло слушание его дела, и запросила продлить срок его содержания под стражей.

Полицейские возбудили против него уголовное дело еще в июле 2022 года и дожидались возвращения бизнесмена в Израиль, чтобы провести задержание.

В СМИ говорят, что предприниматель совершал в отношении девушек сексуальные преступления и якобы использовал «наркотик изнасилований», чтобы одурманить жертву.

«Курсор» писал ранее, что 37-летняя женщина из Шарона утверждает, что несколько месяцев назад обратилась к гинекологу, работающему в больнице Меир, с подозрением на выкидыш. В итоге он ее якобы изнасиловал.

Еще мы писали, что полицейские создадут спецгруппу для проверки обвинений в сексуальном насилии, которые выдвинули жительницы Иудеи и Самарии против духовного лидера партии «Ноам» Цви Тау.

Напомним, что полиция арестовала 50-летнего психотерапевта, жителя поселка Эвен-Йехуда, по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении своей пациентки, жительницы Шарона.