Грузовик влетел в автобус с детьми на шоссе 1

09:59, Сегодня
Новости Израиля
автобус фото
Фото: Pixabay

Серьезно пострадала 10-летняя девочка.

Серьезная автомобильная авария произошла сегодня утром на шоссе № 1 между автобусом с пассажирами и грузовиком. Прибывшие на место медики сообщили о нескольких пострадавших, в том числе о 10-летней девочке в тяжелом состоянии.

грузовик влетел в автобус с детьми на шоссе 1 3 января, 2023

пресс-служба МАДА

Развязка Латрун заблокирована для движения в восточном направлении.

Сообщается, что в автобусе находилось 33 человека.

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