Грузовик влетел в автобус с детьми на шоссе 1

Серьезная автомобильная авария произошла сегодня утром на шоссе № 1 между автобусом с пассажирами и грузовиком. Прибывшие на место медики сообщили о нескольких пострадавших, в том числе о 10-летней девочке в тяжелом состоянии.

Развязка Латрун заблокирована для движения в восточном направлении.

תאונה בין אוטובוס למשאית בכביש 1: ילדה כבת 10 נפצעה קשה, הכביש נחסם ממחלף לטרון למזרח לידיעה המלאה — https://t.co/IYpr0Cj0Nk@ariela770 pic.twitter.com/ZDHe7TDILm — חדשות 13 (@newsisrael13) January 3, 2023

Сообщается, что в автобусе находилось 33 человека.



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