Грузовик влетел в автобус с детьми на шоссе 1

Серьезная автомобильная авария произошла сегодня утром на шоссе № 1 между автобусом с пассажирами и грузовиком. Прибывшие на место медики сообщили о нескольких пострадавших, в том числе о 10-летней девочке в тяжелом состоянии.
Развязка Латрун заблокирована для движения в восточном направлении.
Сообщается, что в автобусе находилось 33 человека.
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Кроме того, под Иерусалимом с солдатом ЦАХАЛа произошел смертельный инцидент.