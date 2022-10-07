Губернатор Шхема вызвал гнев, раскритиковав матерей, поощряющих мученическую смерть детей

ХАМАС и другие террористические группировки призывают Ибрагима Рамадана уйти в отставку после того, как он заявил палестинскому радио, что матери, которые посылают своих сыновей для совершения терактов, «извращены».

Губернатор города Шхем вызвал широкое осуждение в ПА и призывы к его отставке — в том числе со стороны террористической группировки ХАМАС — после того, как он выступил с редким осуждением палестинских матерей, которые сами отправляют своих сыновей на мученическую смерть.

«Есть извращенные матери, которые отправляли своих сыновей на самоубийственные миссии, и люди думают, что такая мать — боец, но тот, кто отправляет своего сына на смерть, — не мать», — сказал Ибрагим Рамадан в интервью в среду изданию Палестинская радиостанция Safa.

Его комментарии стали редкой публичной критикой широко распространенного почитания «мучеников» в палестинском обществе.

К «мученикам» относятся те, кто погиб при совершении терактов против израильтян, а также те, кто погиб в столкновениях с силами безопасности, и в других случаях, а Палестинская администрация выплачивает их семьям стипендии в миллионы долларов.

Противники ФАТХа — правящей партии в ПА, к которой принадлежит губернатор Шхема, — поспешили ухватиться за его слова.

В заявлении ХАМАС говорится, что комментарии Рамадана «прямо оскорбляют сопротивление и матерей мучеников».

«Эти заявления достойны осуждения, безответственны и выходят за рамки национальных и моральных рамок, которым привержен наш борющийся и стойкий народ», — заявил ХАМАС.

Al-Risala, палестинский новостной сайт, служащий рупором ХАМАС, опубликовал негативную реакцию матерей мужчин, убитых израильскими военными.

Ранее Курсор писал, что отец Джиджи и Беллы Хадид сравнил сионистов с Гитлером.