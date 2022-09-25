ХАМАС призвал защитить от Израиля мечеть на Храмовой горе

Сейчас ХАМАС стоят за крупной медиа-кампанией, пропагандирующей среди арабов Израиля, Восточного Иерусалима и Иудеи и Самарии, посещение в ближайшие дни к мечети, а также призывающей к борьбе против Израиля.

Об этом сообщает Mako.

Специально для этого террористы выделили специальные автобусы, которые предназначены для доставки арабов к Аль-Аксе.

Отметим, что незадолго до Рош ха-Шана ХАМАС начал угрожать Израилю «религиозной войной». Это произошло после посещения еврейскими активистами Храмовой горы, где они затрубили в шофар – бараний рог, в который трубят перед и во время еврейских праздников.

По словам лидера террористов Махмуда аль-Захара, произошла «вопиющая атака на религиозный и исламский статус города и мечети». Он возложил полную ответственность на Израиль за «возможность втянуть весь регион в открытую религиозную войну». Также он добавил, что ХАМАС будет «защищать права и святыни нашего народа всеми возможными средствами».

Помимо этого, недавно представитель ХАМАСа Фаузи Бархум ответил на предупреждение, сделанное главой ШАБАКа лидеру организации Яхье Синвару.

«Угрозы главы ШАБАКа Ронена Бара в адрес лидера Яхья Синвара не новы. Они не пугают ни наш палестинский народ, ни руководство сопротивления. Они отражают политический, военный тупик и безысходность», — сказал Бархум.

Это случилось после того, как глава ШАБАК направил предупреждение Яхье Синвару и подчеркнул, что тому следует обдумать свои шаги и принять решения касаемо собственного интереса в реабилитации Газы.

«Яхье Синвару придется выбирать между реабилитацией Газы и путем сопротивления. И то, и другое нельзя делать одновременно. Просите быть толерантнее к населению и не совершать теракты в Иудее и Самарии», – заявил Бар.

Также «Курсор» сообщал, что 24 сентября, в субботу, возле дома министра обороны Бени Ганца начался протест, участники которого требовали принять меры по возвращению тел солдат ЦАХАЛа, удерживаемых террористами ХАМАСа.