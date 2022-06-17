Появились подробности стрельбы в Дженине

В результате спецоперации в Дженине были ликвидированы террористы, планировавшие теракт в центре страны. Как минимум восемь участников нападения на военных получили ранения.

Силы безопасности Израиля вчера ночью во время операции в Дженине ликвидировали троих террористов, открывших стрельбу по военным. Полиции стало известно, что террористы планировали теракт в центре страны.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

По армейским патрулям террористы бросали камни и взрывные устройства, а также стреляли по военной технике.

По информации полиции, в перестрелке, начатой палестинскими террористами, пострадали еще восемь человек. С ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницы. О жертвах среди военных не сообщается.

Ранее «Курсор» информировал, что в Дженине террористы попытались напасть на военных ЦАХАЛа. В результате вооруженного нападения на солдат ЦАХАЛа, проводивших контртеррористическую операцию в Дженине, были ликвидированы трое палестинских арабов. О жертвах среди военных не сообщается.

Редакция также писала о стрельбе возле Кирьят Тивон: погибли двое мужчин. Полиция сообщила, предположительно, о криминальных разборках со стрельбой недалеко от Кирьят Тивон. В результате перестрелки погибли двое 25-летних мужчин. Подробная информация выясняется.

Ранее сообщалось о разногласиях между Беннетом и Ганцем: кого назначат главой штаба ЦАХАЛа. Премьер-министр Нафтали Беннет настаивает на проведении Ганцем личных собеседований с тремя кандидатами на должность начальника штаба ЦАХАЛа, поскольку не хочет штамповать назначений.