ХАМАС угрожает объединиться с Исламским джихадом против ЦАХАЛа

От Израиля требуют прекратить обстрелы Газы в течение двух дней, иначе к Исламскому джихаду присоединятся силы ХАМАСа. Обе террористические организации угрожают безопасности Израиля.

Египетская переговорная группа передала угрозы от ХАМАСа. Они заявили: «Если в течение 48 часов не будет прекращения огня, то ХАМАС присоединится к Исламскому Джихаду».

Об этом написал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

До настоящего момента все атаки на Израиль ведутся исключительно Исламским джихадом. Они имеют слабые ракеты и ограниченные возможности, с которыми легко справляется «Железный купол».

В случае вступления в конфликт ХАМАСа, наступит совсем другая реальность, и в плане мощности ракет, и в дальности, и в их количестве.

«Курсор» сообщал о видео перехвата: выпущен залп из 10 ракет по Ашкелону. Над Ашкелоном «Железный купол» перехватил 10 ракет. Видео ликвидации ракетной угрозы появилось в сети. Но граждан призывают следовать инструкциям Службы тыла при звуках сирен.

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги.