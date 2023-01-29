ХАМАС захватил беспилотник ЦАХАЛа в Газе

Подробнее об этом информирует The Times of Israel.

«Беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа упал в секторе Газа во время боевых действий в минувшие выходные», — сообщил представитель вооруженных сил The Times of Israel.

В пресс-службе отметили, что по факту инцидента проводится дополнительное расследование, результаты которого будут сообщены позже.

В то же время, ХАМАС утверждает, что «извлек важную конфиденциальную информацию» из устройства. Что конкретно за данные могли находиться внутри дрона — не сообщается ни одной из сторон.

Ранее «Курсор» информировал, что ЦАХАЛ предотвратил попытку двух вооруженных сирийцев проникнуть в Израиль. Нарушителей было всего двое, н ЦАХАЛ был вынужден открыть огонь, в результате которого один из сирийцев был убит, а второй бежал в обратную сторону.

Напоминаем, что в ЦАХАЛ отметили, что у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус.

Важно отметить, что ХАМАС выступает с угрозами будущему правительству. Сообщается, что «организации сопротивления» в секторе Газа, возглавляемые ХАМАСом, повысили свою готовность к возможности «инцидентов безопасности». Они утверждают, что нанесут удар по Израилю на любые военные действия Израиля в Газе.