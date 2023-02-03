Хермон покрылся снегом и приглашает на горнолыжный курорт

После закрытия на несколько дней курорт вновь готов к приему лыжников.

Неблагоприятные погодные условия последних дней остались позади, и Хермон уже покрыт снегом на нижнем уровне на 60 см, а на верхнем уровне — на 80 см.

Об этом сообщает канал Голос Израиля.

На курорте продолжает идти снег, температура -2° — 0°, и в целом погода очень приятная.

Хермон открылся для посетителей. Обратите внимание, необходимо заранее бронировать билеты.

Ранее Курсор писал, что горнолыжный курорт Хермон на два дня закрывают для посетителей. Израильтян и туристов предупредили, что во вторник и среду, 31 января и 1 февраля, горнолыжный курорт Хермон будет закрыт для посещения.

Наш сайт также сообщал прогноз погоды в Израиле на 3 февраля.

Еще редакция писала, что ЦАХАЛ опубликовал видео учений во время снегопада на Хермоне. После выпадения снежных осадков на горе Хермон военнослужащие ЦАХАЛа провели отработку своих действий в зимних условиях.

Также мы информировали, что зарплаты в Израиле не поспевают за инфляцией. По данным ЦСБ, средняя месячная зарплата работника в Израиле на конец ноября 2022 года составляла 11 868 шекелей.

Наша редакция писала о том, кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии. Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.