Хизбалла хочет напугать Израиль своими ПВО

В ЦАХАЛе сообщили, что террористы Хизбаллы начали активно демонстрировать свои системы ПВО для того, чтобы напугать Израиль.
Как заявил генсек Хизбаллы Хасан Насралла, реальность в небе Ливана якобы сильно изменилась.
ВВС Израиля уже начали реагировать на это. Так, авиация ведет активное наблюдение, проводит аэрофотосъемки, собирает данные. В Армии обороны Израиля работает над тем, чтобы справиться с террористами Хизбаллы с помощью новых технологий.
Так, главное – это поддерживать превосходство израильских ВВС в регионе.
Ранее Курсор сообщал, что Хизбалла недовольна тем, что ОАЭ и Бахрейн налаживают отношения с Израилем.
Кроме того, мы писали, что в Ашдоде полиция арестовала семейную пару подрывников.
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