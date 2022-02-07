Хизбалла хочет напугать Израиль своими ПВО

Террористическая группировка «Хизбалла» начала оборудовать позиции своих зенитных ракет совершенно открыто, не заботясь о маскировке. Часть этих вооружений были доставлены контрабандой из Сирии

В ЦАХАЛе сообщили, что террористы Хизбаллы начали активно демонстрировать свои системы ПВО для того, чтобы напугать Израиль.

Как заявил генсек Хизбаллы Хасан Насралла, реальность в небе Ливана якобы сильно изменилась.

ВВС Израиля уже начали реагировать на это. Так, авиация ведет активное наблюдение, проводит аэрофотосъемки, собирает данные. В Армии обороны Израиля работает над тем, чтобы справиться с террористами Хизбаллы с помощью новых технологий.

Так, главное – это поддерживать превосходство израильских ВВС в регионе.

Ранее Курсор сообщал, что Хизбалла недовольна тем, что ОАЭ и Бахрейн налаживают отношения с Израилем.

Кроме того, мы писали, что в Ашдоде полиция арестовала семейную пару подрывников.

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