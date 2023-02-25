Хотел бы, чтобы они выбрали сторону Украины: Зеленский высказался об отношениях с Израилем

По его словам, Украина и Израиль проводят переговоры на разных уровнях.

В пятницу, 24 февраля, была первая годовщина войны, которую на территории Украины развязала российская федерация*. Президент страны Владимир Зеленский рассказал, что за этот год многое изменилось, разные страны предложили свою помощь в борьбе с российским агрессором и способствуют тому, чтобы ВСУ как можно быстрее вернули свои территории. В частности лидер Украины высказался об отношениях с Израилем и о помощи, которую предоставляет наше государство.

Об это он рассказал во время пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости».

По словам Зеленского, Украина и Израиль имеют прекрасные исторические отношения, но у Израиля весьма непростая ситуация сейчас как с россией, так и с Ираном и Сирией, которая не позволяет властям полноценно помогать украинцам.

Но при этом, израильская сторона постоянно идет на контакт с Украиной и провела уже множество различных встреч, на разных уровнях и с разным руководством.

Президент подчеркнул, что очень бы хотел, чтобы Израиль выбрал сторону Украины, поскольку наше государство не может поддерживать военный конфликт, учитывая тот факт, что тоже постоянно страдает от действий агрессора.

«Я знаю ответы на ваши вопросы, но я не могу вам их дать, потому что не могу подставить начавшиеся улучшения отношений между Украиной и Израилем», — подытожил Зеленский.

«Курсор» писал ранее, что министерство обороны Израиля в рамках гуманитарной помощи передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам.

Еще мы писали, что премьер-министр Беньямин Нетаниягу заявил, что Израиль изучает возможные поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome).

Напомним, что Израиль официально передаст Вооруженным силам Украины технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах для борьбы с российскими оккупантами.

Читайте также, что в последние недели США запросили у Израиля 10 зенитных батарей Hawk и сотни ракет-перехватчиков, которые законсервированы на складах для передачи Украине, но Иерусалим отказал.

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