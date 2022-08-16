Цены на жилье в Израиле достигли самого высокого уровня за 12 лет

Последние статистические данные об индексе потребительских цен показывают, что инфляция в Израиле далеко не стабилизируется.

Индекс потребительских цен в Израиле вырос в июле на 1,1%, сообщило Центральное статистическое бюро, превысив ожидания экономистов о росте на 0,5-0,7%. Это знаменует продолжающуюся тенденцию к росту стоимости жизни, поскольку инфляция в настоящее время составляет 5,2% за последние 12 месяцев.

Быстро растущий индекс потребительских цен в июле включал резкое повышение цен на продукты, транспорт и жилье , что вызывает растущую озабоченность в этот период инфляции.

Прирост населения в Израиле является самым высоким среди стран ОЭСР, и для удовлетворения серьезного спроса, которого требует такой уровень рождаемости, необходимо поддерживать постоянный рост доступного жилья. Отсутствие жилья, начавшееся с началом пандемии коронавируса, в сочетании с глобальными проблемами с цепочками поставок, вызванными войной в Украине, привело к острой нехватке жилья для израильтян.

Цена на жилье приближается к запредельному уровню, вытесняя многих из их зон комфорта и вынуждая несколько семей участвовать в акциях протеста. В нескольких городах группы людей предпочитают жить в палатках, вместо того чтобы платить высокую стоимость аренды. Это, в частности, непрекращающаяся организованная акция протеста, начавшаяся два месяца назад.

Поскольку стоимость жилья в июле выросла на 1,2% после роста на 15,9% за предыдущие 11 месяцев, израильтянам остается только гадать, насколько все может быть плохо.

Ранее Курсор писал, что в Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов. В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Квартирная лотерея: разыгрывается 5499 жилищных объектов в 25 городах. Розыгрыш квартир состоится в ближайшие дни, а ключи получат победители программы в начале августа. Почти пять с половиной тысяч семей скоро станут счастливыми обладателями льготного жилья.

Курсор информировал о жилищной лотерее в Израиле: новые детали о втором раунде. В первой лотерее, состоявшейся в апреле, квартиры выиграли 10 053 семьи, а на участие записались 120 тысяч семей — беспрецедентное число участников.

Мы писали, что эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле. Генеральный директор Bank Leumi Ханан Фридман: «Действительно ожидается, что темпы роста экономики снизятся, но рецессии не ожидается. До этого нам еще далеко».

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье. Цены на жилье в Израиле стремительно растут. Многие граждане ищут жилье по более доступным ценам.

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов.