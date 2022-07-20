Иерусалимский суд продлил срок содержания под стражей палестинца, устроившего поножовщину

Ранее сегодня Лапид встретился с Хаимом Наимом и Меши Бен Ами, которые помогли остановить террориста, зарезавшего вчера человека в автобусе в Иерусалиме.

Магистратский суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей палестинца, обвиняемого в нанесении ножевых ранений израильтянину в автобусе в столичном районе Рамот во вторник.

По данным полиции, подозреваемый, который в настоящее время госпитализирован после ранения, останется под стражей до воскресенья.

На следующей неделе срок его содержания под стражей, вероятно, будет продлен.

Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.