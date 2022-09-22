Еще одна страна начала облегчать въезд израильтян на свою территорию

У Индонезии нет дипломатических отношений с Израилем, однако крупнейшая мусульманская страна мира в последнее время стала облегчать въезд израильтян на свою территорию.

Газета «Исраэль ха-йом» сообщила еще об одном шаге, говорящем о сближении Индонезии и Израиля.

Согласно сообщению, крупнейшая мусульманская страна мира, не поддерживающая официальных дипломатических отношений с Иерусалимом, в последнее время стала облегчать въезд израильтян на свою территорию.

Ранее израильтяне могли въехать в Индонезию двумя способами: с иностранным паспортом или в составе туристической группы численностью не менее 15 человек. Можно было еще получить бизнес-визу, но для этого требовалось представить приглашение и заплатить крупный сбор.

Как сообщает газета, две недели назад Индонезия ослабила условия. Израильтянам все еще нужно въезжать в составе группы, но после завершения организованного тура они могут отсоединиться от группы и путешествовать по стране самостоятельно.

Туристической группой признаются и семейные пары – при условии, что с ними будет местный гид.

Ранее Курсор писал, что Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы рф владимира путина* на своей территории.

Напомним, что Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли для граждан россии въезд на свою территорию, в том числе россиянам, у которых есть шенгенские визы, выданные третьими государствами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!