Инфляция в Израиле намного ниже, чем в США и Европе: названы причины

Банк Израиля изучил, почему годовая инфляция в Израиле составляет 4,4% по сравнению с 9,1% в США и 9,4% в Великобритании.

В Израиле уровень инфляции за 12 месяцев до конца июня 2022 года составил 4,4%, что является самым высоким показателем с 2008 года, по данным Центрального статистического бюро, но все же значительно ниже, чем в большинстве развитых стран. Годовая инфляция в Израиле в настоящее время составляет менее половины от 9,1% в США и 9,4% в Великобритании.

Поразительный рост инфляции во всем мире в первой половине 2022 года объясняется резким ростом цен на энергоносители и сырьевые товары с начала развязанной россией* войны против Украины, а также сбоями в цепочках поставок, вызванными неоднократными закрытиями в Китае для борьбы с пандемией Covid.

Хотя инфляция все еще выше годового целевого диапазона Банка Израиля в 1-3%, то почему она все же намного ниже, чем в других странах ОЭСР? В последнее время уровень инфляции здесь всегда был похож на уровень инфляции в Северной Америке и Западной Европе, крупнейших торговых партнерах Израиля, за исключением нескольких лет после финансового кризиса субстандартного кредитования в 2008 году.

Исследование Банка Израиля показало, что уровень инфляции в Израиле начал отклоняться от более высокого уровня, который был в США и Европе, во втором квартале 2021 года, когда цены на природный газ на мировых рынках начали расти. Банк Израиля обнаружил, что энергетический компонент индекса потребительских цен (ИПЦ) вырос в Израиле более умеренно, отчасти потому, что он составляет лишь очень небольшую часть ИПЦ, а отчасти потому, что цена на природный газ в Израиле фиксирована в долгосрочной перспективе в контрактах с партнерами.

В этом контексте, когда наступит зима, когда цена на природный газ в Европе, вероятно, вырастет из-за нестабильности поставок из россии, в то время как цена на природный газ в Израиле останется неизменной, инфляционный разрыв между Израилем и Европой, вероятно, еще больше увеличится.

Исследования, проведенные с 1990-х годов, показали, что существует очень тесная связь между уровнем инфляции во всех западных странах, и эта связь усилилась за последнее десятилетие. Объяснение этому заключается в том, что большинство развитых стран принимают одинаковые целевые показатели инфляции, и все они зависят от одних и тех же цепочек поставок и глобального производства.

Но, несмотря на эту общую сильную связь в индексах цен этих стран, Банк Израиля обнаружил, что связь между уровнем инфляции в разных развитых странах гораздо слабее, если вычесть энергетическую составляющую роста цен, оставив базовую инфляцию. Хотя точного определения базовой инфляции не существует, Банк Израиля определяет ее как инфляцию за вычетом энергии, продуктов питания и свежих фруктов и овощей.

По данным Банка Израиля, инфляция имеет тенденцию со временем отклоняться от пути своих торговых партнеров, и из-за этого вполне вероятно, что нынешний быстрый рост инфляции в США и Европе и более умеренный в Израиле «отражает в основном аналогичные местные события и не обязательно причинно-следственное влияние между уровнями инфляции».

Банк Израиля изучил связь между инфляцией в разных странах в период с 2003 по 2019 год и обнаружил, что рост процента инфляции в США и евроблоке соответствовал некоторому повышению уровня цен в Израиле. Банк Израиля также обнаружил, что влияние было полностью выражено в течение относительно короткого периода в три месяца, но что корреляция исчезает при наблюдении за ценами на энергоносители или при сравнении базовой инфляции.

Банк Израиля пришел к выводу, что самая сильная связь между расхождением инфляции в Израиле и его торговых партнерах в основном связана с колебаниями цен на энергоносители.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.