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Иностранные бортпроводники жалуются на израильских пассажиров — вот, как выглядят самолеты после посадки

16:19, Сегодня
Новости Израиля
самолет фото
Фото: pixabay.com
Стюардесса, работающая в иностранной компании, сказала, что эти немногие пассажиры вредят репутации всех израильтян.

Ожидается, что в предстоящий праздничный период через аэропорт Бен-Гурион пройдут миллионы пассажиров, и сотрудники иностранных авиакомпаний рассказали газете "Israel Hayom" о сложностях с израильскими пассажирами.

«Полеты из Израиля трудны, это непросто, мы разочаровываемся, когда понимаем, что нас перераспределяют на рейс в Израиль", - рассказала одна из стюардесс, работающая в иностранной авиакомпании.

Газета получила видеозапись с рейса, вылетевшего позавчера из Израиля, на которой видно, что половина самолета завалена мусором. На еще одном фото показаны грязные сиденья, оставленные пассажирами другого рейса. 

Сотрудники различных авиакомпаний рассказали газете о подобном поведении некоторых израильских пассажиров. «Речь идет не обо всех, но эти немногие пассажиры вредят репутации всех израильтян, и это обидно», — рассказали они. 

Видео и фото смотрите по этой ссылке.

Курсор писал, что из Казахстана в Израиль запустили прямой рейс - что нужно знать пассажирам. 

Кроме того, мы сообщали, что эксперты назвали самые отвратительные привычки туристов, которые всех раздражают. 

Напомним, что бортпроводник рассказал, почему в самолете не следует снимать обувь.

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