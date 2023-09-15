Иностранные бортпроводники жалуются на израильских пассажиров — вот, как выглядят самолеты после посадки

Стюардесса, работающая в иностранной компании, сказала, что эти немногие пассажиры вредят репутации всех израильтян.

Ожидается, что в предстоящий праздничный период через аэропорт Бен-Гурион пройдут миллионы пассажиров, и сотрудники иностранных авиакомпаний рассказали газете "Israel Hayom" о сложностях с израильскими пассажирами.

«Полеты из Израиля трудны, это непросто, мы разочаровываемся, когда понимаем, что нас перераспределяют на рейс в Израиль", - рассказала одна из стюардесс, работающая в иностранной авиакомпании.

Газета получила видеозапись с рейса, вылетевшего позавчера из Израиля, на которой видно, что половина самолета завалена мусором. На еще одном фото показаны грязные сиденья, оставленные пассажирами другого рейса.

Сотрудники различных авиакомпаний рассказали газете о подобном поведении некоторых израильских пассажиров. «Речь идет не обо всех, но эти немногие пассажиры вредят репутации всех израильтян, и это обидно», — рассказали они.

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