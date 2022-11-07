Инцидент с применением насилия: в Тель-Авиве серьезно ранен мужчина

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что в Тель-Авиве во время насильственного инцидента серьезно пострадал 30-летний мужчина.
Об этом сообщает 7kanal.
Происшествие произошло на улице Моше де Писсиотто. Мужчина получил серьезные ранения. Детали инцидента пока не уточняются. Парамедики, прибывшие на место вызова, госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение «Ихилов».
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
«Курсор» писал ранее, что в Хайфе во вторник, 1 ноября, 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.
Еще мы писали, что в Шфараме произошла стрельба, в ходе которой тяжелые ранения получил молодой мужчина, а также его 50-летний отец. После оказания мужчине помощи на месте, его доставили в больницу, где врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое.
Напомним, в Шибли-Умм-эль-Ганаме 52-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.