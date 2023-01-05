Эксперты рассказали, снизятся ли цены на жилье в Тель-Авиве

Рынок жилой недвижимости в Тель-Авиве замедлился больше, чем где-либо еще в Израиле, но цены пока остаются высокими.

Ранее в Институте недвижимости G City при Университете Райхмана (IDC Herzliya) была сделана небольшая историческая заметка: в ежеквартальный индекс цен на жилье, который институт составляет с использованием «метода повторных продаж», не был включен Тель-Авив. Об этом сообщает Globes.

Доктор Эфрат Толковски, директор института, объяснил, что в третьем квартале было собрано слишком мало данных о транзакциях, поэтому индексный метод нельзя было применить к Тель-Авиву. Он отметил, что наблюдаются странные времена для израильского рынка недвижимости в целом и для Тель-Авива в частности. Это проявляется в объемах транзакций, которые отбрасывают рынок на годы назад. Он добавил, что такого спада не было с тех пор, как 20 лет назад лопнул пузырь доткомов. Сейчас динамика снижения количества транзакций такова, что кризис только начинается, и неизвестно, как далеко он зайдет.

Тель-Авив — самый востребованный город страны, но высокие цены там и экономическая ситуация отталкивают все больше потенциальных покупателей, и в результате происходит резкое снижение количества сделок там даже по сравнению с общий спад на рынке недвижимости.

Данные Центрального статистического бюро и Минфина показывают, что тенденция к снижению началась еще до того, как процентные ставки начали расти, и что она усилилась в последние несколько месяцев. В сентябре-октябре 2022 года в Тель-Авиве было совершено на 56% меньше сделок с жилой недвижимостью, чем за тот же период 2021 года.

«Мы ощущаем резкое снижение числа сделок в проектах подрядчиков, которых мы консультируем, а иногда и полную остановку. Цена денег выросла, и сейчас люди рассматривают варианты вложения своих денег. Годовой доход, который вы получаете от квартиры, составляет чуть более 2%, а рост цен на квартиры достиг пика в прошлом году, так зачем рисковать?», — говорит оценщик Арье Камил из Kamil Treshanski Refael, Real Estate Services.

На протяжении многих лет доля инвестиционных покупателей среди покупающих жилую недвижимость в городе составляет около 30%, в том числе и в последний период, но цифры неуклонно падают, и в октябре 2022 года они купили всего 79 квартир.

Снижение покупок жилья в Тель-Авиве по отношению к остальной части страны началось во второй половине прошлого года. До этого рынок Тель-Авива составлял 5,5-6% рынка недвижимости Израиля в целом. В третьем квартале 2022 года эта доля упала примерно до 5%. В октябре-ноябре был искусственный скачок из-за предстоящего повышения налога на инвестиционные покупки, за которым последовало резкое падение в декабре. На протяжении большей части 2022 года доля сделок, совершенных в Тель-Авиве, составляла менее 5%, а в декабре она упала ниже 4%.

Цифры Центрального статистического бюро о покупке новых домов также указывают на резкое снижение стоимости недвижимости в Израиле.

Ранее Курсор писал о жилищной лотерее Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов. По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в ​​13 городах.

Курсор писал, что в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы. За последний год арендная плата уже выросла на 4,2% для продленных договоров аренды и на 8,1% для новых арендаторов.

Кроме этого, в Израиле выросла средняя цена на жилье. Повышение процентных ставок сократило количество сделок с недвижимостью в Израиле, но еще не привело к снижению цен

Около 83 тысяч новых квартир: какой город Израиля удвоит количество жителей. Сейчас в городе проживает около 170 тысяч людей.

Наша редакция писала, что в Израиле подорожало страхование жилья.