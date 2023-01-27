Иранская угроза теперь на пороге Европы — Герцог главе НАТО

Встреча со Столтенбергом завершила двухдневный визит Герцога в бельгийскую столицу. После встречи со Столтенбергом Герцога приняли в Североатлантическом совете, который является главным органом, принимающим политические решения в НАТО. Президент Израиля впервые встретился с послами НАТО в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Приветствуя Герцога, Столтенберг сказал: «Это исторический визит, знаменующий собой первое обращение президента Израиля к союзникам по НАТО это признак углубления партнерства. В течение почти 30 лет Израиль и НАТО тесно сотрудничали во многих различных областях, включая науку и технику, борьбу с терроризмом, гражданскую готовность, противодействие оружию массового уничтожения и безопасность и многие другие области. Я с нетерпением жду возможности обсудить пути укрепления нашего сотрудничества, в том числе по вопросам изменения климата, инноваций и новых технологий, а также обсудить нашу поддержку Украины».

Затем Столтенберг сказал, что «это также касается защиты наших ценностей. Иран оказывает поддержку россии*, включая БПЛА, которые используются для нападения на мирных жителей, инфраструктуру, дома и больницы в Украине. Взамен россия усиливает поддержку Ирана. И в то же время расширяет сотрудничество с другими авторитарными государствами, такими как Китай и Северная Корея. Поскольку мы видим растущее сотрудничество между авторитарными государствами , как никогда важно отстаивать свободу и демократию».

Герцог высоко оценил все более глубокие связи между Израилем и НАТО, «благодаря частым визитам и консультациям, конкретным шагам, таким как размещение израильского представителя в MARCOM, а также совместным тренировкам и проектам, которые сближают нас и позволяют нам действовать более эффективно».

Президент Израиля упомянул о новых угрозах и вызовах, с которыми Израиль и союзники по НАТО сталкиваются в последние годы: «От космоса и кибербезопасности, вы правильно упомянули климат, до вооруженных беспилотников, энергетической устойчивости и многих других областей. Во всех этих областях углубление партнерства между Израилем и НАТО является ценным активом. Наше сотрудничество укрепляет безопасность граждан стран-членов НАТО, Израиля и миролюбивых единомышленников во всем мире».

«В Израиле опасность очевидна, присутствует и реальна, и мы говорим об этом на протяжении десятилетий, и мы очень надеемся и ожидаем, что международное сообщество и НАТО претворят ее в жизнь», — отметил президент, говоря об Иране.

Герцог добавил: «Иран, усиливающий свою хватку на европейской земле, больше не может удерживать иллюзию расстояния. НАТО должно занять максимально решительную позицию против иранского режима, в том числе посредством экономических, правовых и политических санкций и надежного военного сдерживания. Это критически важно для стабильности Ближнего Востока, Европы и всего мира. И это также имеет решающее значение для будущего иранского народа, который заслуживает гражданских прав, прав человека и будущего для своих детей».

Отношения между Израилем и НАТО значительно укрепились за последние три года. НАТО заинтересована в активизации своего сотрудничества с Израилем в областях технологий, кибербезопасности, гражданской устойчивости, борьбы с терроризмом, изменения климата и т.д.

Ранее Курсор писал, что глава Совбеза заявил, что Нетаниягу готов атаковать иранские ядерные объекты. По словам Цахи Ханегби, если Израиль окажется в изоляции и без альтернативы в отношении ядерной программы Ирана, премьер-министр, «несомненно, применит силу».

Курсор сообщал, что Иран угрожает Европейскому Союзу. Глава МИД Ирана пригрозил «ответными» мерами, если КСИР внесут в черный список Евросоюза.

Кроме этого, еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Напомним, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!