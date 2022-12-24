Иранские беспилотники представляют угрозу в регионе — командующий CENTCOM

«Иран располагает небольшими системам ближнего радиуса действия и современными подразделениями разведки, наблюдения и рекогносцировки. Они строят более крупные дроны, которые могут летать дальше со все более смертоносными полезными нагрузками», — сказал он.

«Американская приверженность региону раньше измерялась сапогами на земле. Это старый способ мышления. Скорее, это должно измеряться силой наших партнерских отношений», — сказал он.

Говоря о важности инноваций в философии CENTCOM, он сказал, что это «повысит ценность наших партнерских отношений, заполнит некоторые пробелы в ресурсах и позволит нам двигаться быстрее».

Курилла сказал, что одна из оперативных групп CENTCOM, Task Force 39, отвечает за наземные операции: «Task Force 39 также изучает новые технологии для поражения иранских беспилотников. Мы хотим служить экспериментальным центром для новых систем, идей и технологий для поражения дронов».

Говоря о включении Израиля в CENTCOM в прошлом году, Курилла сказал, что это «открывает огромные возможности».

«Израиль и арабские военные, как выясняется, видят одни и те же угрозы. У них общая причина. И очень быстро в вооруженных силах стран Персидского залива и Израиля сформировались потрясающие новые партнерские отношения. Поэтому, забегая вперед, я ожидаю, что регион, охватываемый CENTCOM, снова войдет в число самых динамичных регионов мира».

Курилла, говоря о прокси-деятельности Ирана, заявив, что Исламская Республика «продолжает подрывать региональную безопасность и стабильность с помощью групп ополченцев, средств баллистических ракет, БПЛА и обычных угроз международным водным путям».

«Иран продолжает нарушать санкции, эмбарго, распространять оружие среди своих доверенных лиц и филиалов, а также захватывать суда в международных водах. Иран продолжает сеять хаос через агрессивные прокси-группы, финансируемые Тегераном. И эти связанные с Ираном группы регулярно наносят удары по американским войскам и нашим партнерам в Ираке и Сирии», — отметил он.

По его словам, на протяжении более 40 лет « иранский режим финансировал и агрессивно поддерживал терроризм и террористические организации и бросал вызов международным нормам, проводя злонамеренные действия, дестабилизируя не только регион, но и глобальную безопасность и торговлю».

Курсор писал ранее, что в Минобороны Британии сказали, что рф планирует передать Ирану в обмен на дроны. По словам Бена Уоллеса, такая сделка подрывает как ближневосточную, так и международную безопасность.

«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта Павла Нарожного, пока трудно утверждать, сколько российские захватчики могут получить ракет от Ирана, если сделка состоится. Но, скорее всего, речь идет о не менее нескольких десятках единиц. И для Украины это серьезная угроза.

Еще мы писали, что россия* получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. При этом известно, что при атаке 16 декабря по Украине эти беспилотники не использовались.

Напомним, что посол Ирана в ООН Амир Сайед Иравани осудил обвинения Ирана в незаконной поставке рф беспилотников для использования в войне в Украине.